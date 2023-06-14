Отсчет пошел: в Петербурге идут последние приготовления к «Алым парусам»

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До главного праздника выпускников остались считанные дни.

Все меньше времени остается до главного праздника всех выпускников — грандиозное шоу развернется на берегах Невы уже через полторы недели. К этому времени на Дворцовой площади смонтируют декорации, напечатанные на 3D-принтерах. Танцоры до совершенства отработают все движения, а экипаж белоснежного брига «Россия» еще не раз пройдет по четко выверенному маршруту. Все, чтобы в ночь на 25-е июня «Алые паруса» вновь восхищали и удивляли. Наш корреспондент Николай Иванов следит за подготовкой.

Ночью — репетиции. Днем — отдых. Бриг «Россия» — легендарный парусник бросил якорь напротив Петровской набережной.

«Символ мечты, безоговорочной веры в людей и будущее — так близко, что мурашки по коже. Даже если твой выпускной был 20 лет назад. Бриг „Россия“ — построен по старинным технологиям. И напоминает парусники из приключенческих романов про флибустьеров и корсаров. И, конечно же, тот самый галиот Секрет из повести Александра Грина. Под парусом может развивать скорость 16 узлов — это почти 30 километров в час!» — рассказывает журналист.

Вместе с капитаном-координатором праздника «Алые паруса» проходим ровно тот путь, который проделает белоснежный бриг в ночь с 24 на 25 июня. От Большой Невки под Троицким мостом вдоль Дворцовой набережной и развернется напротив Эрмитажа за Зимней канавкой.



От команды парусника во время водно-пиротехнического шоу требуется выдержать тайминг — идти заданным темпом, в соответствии со сценарием. Где счет — на секунды.

«Все делается на грани вот возможного. Очень сильное течение, несмотря на то, что здесь хорошие глубины, но сильное течение в том числе зачастую сваленное и переменное, ну создает проблемы определенные», — рассказывает капитан-координатор шоу «Алые Паруса» Сергей Тимошков.

Сотни творцов и технарей — сейчас работают, как единый организм, чтобы сделать ночь выпускников незабываемой. Моряки, артисты, телеоператоры, сценаристы, инженеры, режиссеры. Задача — довести многочасовую программу праздника до совершенства.

В Доме Молодежи — кастинг артистов для выступления на Дворцовой площади. На сцене высотой с шестиэтажный дом под взглядом десятков телекамер и перед тысячами выпускников наряду со звездами будут и новые имена. В молодежный блок ищут харизматичных и талантливых певцов, танцоров, ведущих. Артисты подготовили сотни номеров. А выбрать надо всего 22.

«Но на самом деле, вот прямо такой совсем профессиональный уровень не самое главное да, здесь все-таки харизма, здесь подача, здесь яркость, здесь настроение, с которым ребята выходят на сцену», — рассказывает режиссер молодежных блоков праздника «Алые Паруса» Анатолий Товпенец.

Декорации для сцены — это отдельное произведение искусства. Их печатали в московских мастерских на 3D-принтере. С точностью до нанометров. Чтобы создать на Дворцовой площади самый высокотехнологичный продукт на свете — портал в будущее. Это главная идея праздника. Школьники смогут заглянуть в свой завтрашний день.

«Два портала — порталы будущего, как раз внутри это ядро, оно будет меняться. Как сейчас модно, искусственный интеллект, который создает и генерирует картинки, так и наша сцена будет генерировать декорации», — рассказывает генпродюсер концертной части праздника Лидия Бутузова.

Задача сверхсложная — удивить зрителей — еще сильнее, чем год назад. Сделать водно-пиротехническое шоу еще красочней. А все для того, чтобы вчерашние школьники поверили в себя. Как верили поколения выпускников до них.

«В городском дворце творчества юных хранятся первые пригласительные, программки и сценарии 69-го года. И вот что тогда организаторы писали о празднике: „Праздник этот радостный, оптимистичный, но в то же время по природе своей лирический и поэтичный. Это мечта о своем месте в жизни. Каждый человек может найти свои алые паруса“. По-моему, звучит очень актуально», — рассказывает журналист.

В этом году «Алым парусам» — 55 лет. Но был долгий перерыв. С 1979 по 2005. Когда самый романтичный и трогательный праздник возродили по инициативе акционерного банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала. До сказочной и незабываемой ночи остается всего десять дней.