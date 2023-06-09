Самые технологичные в истории: какими будут «Алые паруса» в 2023 году

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Уникальные детали для создания конструкций уже начали печатать на 3D-принтерах.

Сцена высотой с шестиэтажный дом скоро появится на главной площади Санкт-Петербурга. Уникальные детали для нее уже начали печатать на 3D-принтерах, потому что в этом году праздник всех выпускников «Алые паруса» будет самым технологичным в истории. Корреспондент «Известий» Марина Кравцова заглянула в будущее и уже начала завидовать старшеклассникам.

Праздник впервые прошел в Ленинграде в 1968 году. Его проводили 11 лет и в затем отменили. Уже в 2005 году «Алые паруса» были возрождены, организаторами выступили Акционерный Банк «РОССИЯ», Правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал.