Ответственности не несут: зачем Запад на самом деле поставляет танки ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO_Madis Veltman; Личный архив Андрея Кошкина; 5-tv.ru

Специалист объяснил мотивы Европы по передаче вооружения киевскому режиму.

Запад продолжает поставлять танки на Украину, которые уничтожает армия России, по инициативе США. Об этом 5-tv.ru заявил военный эксперт Андрей Кошкин.

По мнению специалиста, у Запада нет как такового резона принимать участие в конфликте. Более того, поставляемое вооружение не представляет для российской армии серьезной угрозы: бойцы с легкостью уничтожают технику, что можно увидеть на многочисленных видео в Сети.

«Сколько бы танков ни поставили, их недостаточно, чтобы прорвать нашу линию обороны. Об этом сегодня заявил представитель Белого дома Кирби в США в Вашингтоне. Он сказал: „Мы не несем ответственности, мы поставили все, что надо. Остальное выполняет Украина“. А Украина выполнить не может», — пояснил Кошкин.

Эксперт добавил, что Европа ориентируется на США, а вопрос поставки танков зависит исключительно от приказов Белого дома. Западу, убежден военный эксперт, выгодно, чтобы конфликт продолжал тлеть.

«Конечно, Зеленский просит 300 танков. А Залужный просил еще больше — 500 танков. Но кто же им даст», — отметил специалист.

Вместо танков Запад может начать поставки ВСУ дальнобойных ракет. Украина неоднократно угрожала, что хочет уничтожить Крымский мост и другие объекты на территории России.

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