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Украинская сторона ранее открыто потребовала у Германии утроить количество поставляемых танков.

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о невозможности замены каждого поврежденного на украинском театре боевых действий танка Leopard. Об этом он заявил в эфире телеканала N-tv на фоне сообщений об уничтожении российской армией большого количества техники из арсенала ВСУ.

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник днем ранее, 12 июня, пожаловался Берлину на дефицит танков Leopard 2 и попросил у немецких коллег поставить втрое больше техники Киеву. По оценкам украинского политика, это не должно навредить немецкой обороноспособности. Он отметил, что каждый Leopard для ВСУ «буквально на вес золота», гусеничные машины необходимы украинской стороне для решающего наступления.

Писториус в ответ на запрос Мельника сообщил, что Германия не в силах заменить каждый вышедший из строя танк. Однако, добавил главы военного ведомства, Берлин продолжит помогать Киеву.

«Мы продолжим поставки отремонтированных танков Leopard 1 A5 с июля. К концу года их будет более 100», — прокомментировал он.

Писториус подчеркнул, что бундесвер действительно способен отправить на Украину более 18 уже преданных танков без угрозы обороноспособности страны. Всего в немецком арсенале насчитывается более 300 единиц Leopard.

Москва неоднократно подчеркивала, что военная помощь Украине не изменит ход конфликта, а лишь затянет его. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие военную помощь для ВСУ, станут для российской армии законной целью.

Ранее 5-писал, что в США заявили о потере ВСУ 15% американских бронемашин Bradley.