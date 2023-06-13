Президиум генсовета «Единой России» утвердил выдвижение Собянина в мэры Москвы

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

Прежде стало известно, что президент поддержит действующего градоначальника.

Президиум генерального совета «Единой России» утвердил решение конференции московского городского регионального отделения (МГРО) партии о выдвижении Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова замсекретаря генсовета единороссов Александра Сидякина.

«Президиум генсовета партии утвердил решение МГРО о выдвижении Собянина на пост мэра Москвы от партии в субботу», — сказал Сидякин.

К слову, по уставу партии решение о выдвижении региональными отделениями кандидатов на пост глав субъектов РФ должно утверждаться президиумом генсовета.

Президент России Владимир Путин поддержит кандидатуру Сергея Собянина на сентябрьских выборах мэра Москвы. Об этом сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, глава государства наблюдает за работой действующего городского главы и высоко оценивает ее.

Официальный представитель Кремля отметил, что под руководством Собянина столица вышла на новый уровень. Москва превратилась в передовой город, который является образцом для других во многих сферах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра Москвы.