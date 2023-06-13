Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Накануне военное оборонное ведомство страны подписало первый контракт с отрядом «Ахмат».

Минобороны РФ подписало новые контракты с добровольческими формированиями, действующими в зоне специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Об этом сообщил представитель ведомства генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

«Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты на выполнение задач в интересах обороны РФ в зоне специальной военной операции. Не сомневаюсь, формирования, которые входят в состав добровольческого штурмового корпуса, выполнят все поставленные перед ними задачи, они прекрасно экипированы, прекрасно обучены», — сказал Алексеев.

Минобороны РФ подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат»

Алексеев выразил уверенность, что в течение ближайшей недели и другие формирования подпишут контракты с ведомством.

Так, командир добровольческого отряда с позывным «Ящик» отметил, что с началом спецоперации добровольческие отряды показали себя как настоящие защитники своей страны, государство это заметило и отметило.

«Для нас это показатель, государство и Минобороны нас заметили, они нас уважают и ценят», — добавил он.

Приказ, по которому добровольцев включат в состав объединенной группировки войск в зоне спецоперации, был подписан в марте. Несколько дней назад министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о порядке организации службы добровольческих организаций. Согласно документу, до 1 июля 2023 года добровольческие отряды подпишут контракты с Минобороны. Это наделит добровольцев необходимым правовым статусом и сформирует единый подход к организации обеспечения и выполнения задач.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как президент РФ Владимир Путин вручал звезду Героя России участнику спецоперации Юрию Жуланову.