Минобороны РФ подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат»

Фото, видео: Telegram / Минобороны России; 5-tv.ru

Документ фактически уравнивает добровольцев с кадровыми военнослужащими в части соцпакета и обеспечения.

Минобороны РФ и отряд «Ахмат» подписали первый контракт, который регулирует действия добровольцев зоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом в ведомстве сообщили утром 12 июня.

«В рамках реализации приказа министра обороны РФ об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом «Ахмат“», — пояснили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что подписанный документ будет не только регулировать действия добровольцев в зоне СВО, но и позволит их родственникам получить от государства все выплаты, положенные семьям военнослужащих по контракту.

«Надеюсь, в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты», — сказал после подписания замначальника российского Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, отметил что с начала спецоперации это подразделение подготовило и направило на передовую десятки тысяч добровольцев. По его словам, контракт с Минобороны фактически уравнивает их с кадровыми военнослужащими в части соцпакета и обеспечения.

«Хотя данное подразделение поддерживается, в том числе, фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, на самом деле получается, что весь ресурс основной мы получаем от Министерства обороны. Естественно, было правильно принято решение узаконить получение нами этого ресурса, боеприпасов, вооружения и оснащения», — сообщил Апты Алаудинов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России существуют 40 добровольческих формирований, выполняющих различные боевые задачи. Приказ министра обороны Сергея Шойгу позволяет им подписать контракты с Минобороны до 1 июля.