Аренда не отобьет? Выгодно ли покупать новостройку в Москве

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Из-за мирового экономического кризиса ставки вернулись к значениям 2020 года.

Сдавая в аренду ипотечную однокомнатную квартиру в Москве, не получится отбить ее стоимость даже за даже за 30 лет при наличии минимальной ставки по кредиту. Об этом в интервью URA.RU рассказал исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

По словам специалиста, за последние три года, даже при наличии льготных программ, цены на жилплощадь выросли на 80%. Кроме того, ЦБ вернул ставки на уровень 2020 года.

«В апреле средневзвешенная ставка достигла 8,52%. То есть ипотека подорожала, причем только с начала 2023 года почти на 2%. Инвестору не хватит денег арендаторов для ежемесячного платежа, и нужно будет вносить собственные деньги», — отметил Баджурак.

При этом, по его словам, ситуация в Санкт-Петербурге еще хуже. Сейчас некоторым людям гораздо выгоднее снимать жилье, а не вкладываться в ипотеку. В качестве доказательства эксперт привел цены на жилье в Москве и Петербурге. В Москве за однокомнатную квартиру в среднем просят 11,2 миллиона рублей, а в Санкт-Петербурге — 8,4 миллиона. При этом арендовать такое жилье будет стоить 48,2 тысячи рублей и 28,4 тысячи рублей в месяц соответственно. А вот платеж по семейной ипотеке по ставке 6% составит 57 077 рубля и 42 808 рублей.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЦБ может запретить ипотеку с околонулевыми ставками и низким первоначальным взносом.