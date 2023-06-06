Спасти кредитную историю: что делать, если на вас оформили займ

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Информация, которая поможет спасти себя от нежелательного кредита.

Оформленный без ведома человека заем говорит о том, что его данными незаконно пользуются мошенники. Издание URA.RU собрало информацию, которая поможет спастись от нежелательного кредита.

Что делать, если на ваше имя взяли кредит

Если пришло уведомление о том, что на вас оформили кредит, то следует обратиться в полицию. Сотрудники банка советуют подробно описать ситуацию с целью доказать, что деньги не были получены.

Также надо быть уверенными в том, что это точно не ваш заем. Кредитный отчет с историей операций станет подтверждением того, что сумма была выдана преступникам.

Важно, что он должен содержать точные реквизиты кредитора. После этого стоит написать заявление-претензию кредитору, в которой следует указать факт мошенничества и провести проверку в службе для аннулирования займа и исправления кредитной истории.

У кредитора необходимо запросить заверенные копии документов, на основе которых была совершена проверка идентификации и выдан кредит. Это может быть заявка на оформление, договор, копия паспорта или иное.

При личном обращении запрашивается копия заявления с отметкой о принятии, где стоит подпись ответственного лица и печать организации. В заявлении в полицию нужно подробно описать, что известно о ситуации, приложить копию кредитного отчета и объяснить, что деньги не были получены.

Если выяснится, что паспорт или другие документы, удостоверяющие личность, были утеряны, то об этом надо указать в заявлении. После этого человек получит талон-уведомление о принятии заявки.

Как защититься от нежелательных кредитов

Не стоит давать свои документы для копирования без веских причин. Также не нужно отправлять посторонним лицам данные документа;

Никому не давайте и не оставляйте паспорт в залог;

Информацию о себе стоит вводить только на проверенных сайтах надежных организаций;

Не нужно делиться данными по телефону или в сети.

Как поступить, если кредитор отказывается списывать ваш долг

Единственный выход — обратиться в суд. С собой нужно взять весь пакет документов по договору займа и подать иск на кредитора.

Самое важное — обратить внимание представителей суда на то, что договор был заключен мошенником и подписан не вами. Проверка достоверности подписи на бумажном договоре осуществляется легко — инстанция назначает графологическую экспертизу.

Факт мошенничества в интернете подтвердить труднее, это займет больше времени. Однако это тоже реально — после принятия решения суда в вашу пользу кредитор перестанет требовать с вас оплату долга.

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