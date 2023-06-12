В SIPRI указали на увеличение ядерными державами количества развернутых боеголовок

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Москва не раз подчеркивала, что в ядерной войне победителей нет.

На фоне последних геополитических событий ядерные державы наращивают число развернутых ядерных боеголовок. С таким докладом выступил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

В материале отмечается, что государства ядерного клуба продолжают модернизировать собственные арсеналы. Также в некоторых странах появились новые системы вооружений с ядерными зарядами.

«Девять ядерных держав — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) и Израиль — продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы и несколько развернули новые системы, несущие ядерное оружие в 2022 году», — говорится в сообщении.

На январь 2023 из глобального запаса ядерных боеприпасов, составлявшего примерно 12 512 боеголовок, около 9576 находились на военных складах для потенциального использования. Это на 86 единиц больше, чем в январе 2022 года.

Кроме того, около 2000 боеголовок — почти все из которых принадлежали России или США — находились в состоянии повышенной боевой готовности, то есть были установлены на ракетах или хранились на авиабазах, где стоят ядерные бомбардировщики.

В докладе сообщается, что Россия и США вместе обладают почти 90 процентами всего ядерного оружия. Вместе с тем свой потенциал активно наращивает Китай. По оценкам SIPRI, размер ядерного арсенала страны увеличился с 350 до 410 боеголовок. Ожидается, что он будет продолжать расти. Соединенные Штаты также увеличили количество развернутых боеголовок с 1744 до 1770 единиц, а Россия — с 1588 единиц до 1674.

Москва не раз подчеркивала, что в ядерной войне победителей нет, а также неоднократно напоминала о необходимости избегать любого военного столкновения между ядерными державами.

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