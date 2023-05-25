Минск получил оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М»

Шойгу: Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в Белоруссии

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Все было организовано в соответствии с международными обязательствами, подчеркивают в Минобороны РФ.

Белоруссии был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета глав Минобороны в Минске.

Также была переоборудована часть самолетов Су-25, а белорусские военные прошли подготовку в российских учебных центрах.

«В условиях крайне резкого обострения угроз на западных границах России и Белоруссии принято решение об ответных мерах в военно-ядерной сфере», — заявил Шойгу.

Он добавил, что все это было организовано в соответствии с международными обязательствами и не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Также за Россией остается контроль за размещаемым в Белоруссии нестратегическим ядерным оружием.

Прежде стало известно, что 25 мая министры обороны РФ и Белоруссии подписали документы, которые будут регулировать размещение ядерного нестратегического вооружения России на белорусских территориях. О том, что Россия разместит свое ядерное оружие на территории Белоруссии, стало известно 25 марта. Был подписан соответствующий договор.

Владимир Путин подчеркнул, что данное решение связано также с соответствующей просьбой белорусской стороны. Кроме того, эта мера позволит сдержать западные страны от вмешательства в вооруженный конфликт на Украине.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» называют грозой НАТО. Масса его боевой части — 480 килограммов. Снаряды способны поражать системы ПВО и ПРО, командные пункты и узлы связи, самолеты и вертолеты на аэродромах, скопления войск и техники, корабли и другие военные цели.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Россия и Белоруссия подписали документы по содержанию ядерного оружия.