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Он указал, что Донбасс уже успел ощутить внимание со стороны государства, а также сплоченность народа.

Луганская народная республика (ЛНР) получила новую жизнь в составе России, где государство гарантирует социальную защиту граждан. Об этом заявил врио главы региона Леонид Пасечник.

В ходе поздравления соотечественников с Днем России он отметил, что сформированные в стране традиции и духовные ценности стали надежным фундаментом для создания и развития правового и демократического государства.

День России 2023: история и традиции праздника

«Нам на Донбассе точно есть с чем сравнить. Воссоединившись с Россией, мы ощутили, что такое внимание со стороны государства, сплоченность и взаимовыручка народов огромной страны. Социальная защита, масштабная стройка, модернизация образования и здравоохранения, возрождение сельского хозяйства и промышленности», — указал Пасечник.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын также поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России. Он выразил поддержку и солидарность с российским народом, а также готовность к дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества между странами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что космонавты с борта МКС поздравили сограждан с Днем России.