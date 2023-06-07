День России 2023: история и традиции праздника

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Один из главных праздников страны жители отметят 12 июня. За 30 лет отношение россиян к этой дате значительно изменилось. Сегодня для многих это не просто дополнительный выходной.

С каждым годом День России приобретает все большую значимость для жителей государства. Праздник символизирует такие важные ценности, как Родина, патриотизм и единство народа.

Что такое День России

Отмечается главный день страны ежегодно 12 июня. Трудовой кодекс РФ признает эту дату праздничным нерабочим днем. В 2023 году он выпадает на понедельник, а значит, у россиян выдастся целых три выходных подряд.

История Дня России

День России считается одним из самых молодых государственных праздников, который связан с важным событием тридцатилетней давности: 12 июня 1990-го первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. В документе был провозглашен приоритет Конституции и законов Российской Советской Федеративной Социалистической республики над законодательными актами СССР. Вместе с этим — признаны равными права для всех граждан, политических партий и общественных объединений.

В пользу документа тогда проголосовали 907 депутатов и только 13 выступили против, и девять воздержались. Подписал документ председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин. А 11 июня 1992-го Верховный совет РФ присвоил дате 12 июня статус праздничного нерабочего дня. Тогда он назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РФ.

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Однако отмечать его стали только с 12 июня 1995-го. Тогда в Кремле состоялась первая церемония вручения учрежденных в 1992-м и 1993-м государственных наград. В торжественной обстановке их получили ученые и деятели культуры и искусства. С тех пор эта традиция остается неизменной.

За это время, правда, празднику успели придумать новое название — День России. Так его в 1998-м предложил по центральному телевидению именовать президент РФ Борис Ельцин. Но официально это сделали только в 2002-м. Как раз тогда, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс, где были обозначены праздничные и выходные дни.

Как принято отмечать День России

Чем старше становится праздник, тем больше россиян понимают, что это не просто дополнительный выходной, а действительно важный день в истории, связанный с провозглашением суверенитета страны. А значит, есть веский повод отмечать День России на широкую ногу. Множатся традиции и обычаи.

К примеру, в большинстве городов торжество не обходится без ярких, красочных салютов. Одной из первых, в 2001-м, пример подала Москва, другие субъекты быстро его подхватили.

А в 2003-м в столице прошли главные торжества по случаю праздника. Основные действия развернулись в самом сердце города — на Красной площади. Здесь состоялось масштабное театрализованное представление, которое сменилось выходом делегаций от всех регионов России. После устроили парад представители Вооруженных сил страны, а кульминацией стало воздушное шоу с участием боевой техники. Высший пилотаж в небе тогда показали авиагруппы «Русские витязи» и «Стрижи». Ни один зритель в тот момент не остался равнодушным после крутых виражей Су-27 и МиГ-29.

В тот же день на Васильевском спуске гости праздника стали свидетелями необычного фейерверка. Световое шоу прошло исключительно в цветах российского флага.

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И с каждым разом теме российского триколора в рамках праздника стали уделять все больше внимания. К примеру, в 2007-м в День России жителям раздали свыше одного миллиона ленточек с изображением национального флага. А в 2009-м главный символ страны водрузили на Останкинской телебашне. Кстати, с 1967-го по 1991-й ее украшало полотнище Советского Союза, но со сменой государственного строя его пришлось снять.

С Днем России связано и еще одно очень важное событие — в 2011-м к дате приурочили открытие Московского планетария и передали ему в экспозицию спускаемый аппарат космического корабля «Восток».

Также 12 июня — это время чествовать юное поколение страны. Так повелось с 2017-го, когда в рамках акции «Мы — граждане России!» президент РФ Владимир Путин вручил паспорта отличникам учебы, победителям конкурсов и олимпиад, а также детям, совершившим героический поступок.

Сегодня День России в каждом городе государства — это целый калейдоскоп различных мероприятий. Сотни, тысячи, миллионы граждан 12 июня выходят на митинги, посещают концерты и различные фестивали, участвуют в тематических марафонах и спортивных эстафетах.

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К примеру, в Москве в 2022 году прошло около 100 разных событий. Главной локацией по традиции была выбрана Красная площадь, где состоялся большой концерт с участием звезд российской эстрады. Его посетили целых 40 тысяч гостей. На ВДНХ в честь праздника прошел дебютный фестиваль «Подорожник», который познакомил гостей с разными достопримечательностями разных регионов необъятной страны.

Как отпразднуют день России в 2023

Двенадцатое июня 2023 года не станет исключением для празднования Дня России. В Москве главные торжества пройдут на Красной площади, и на этот раз там запланирован концерт с участием звезд шоу-бизнеса, а также ведущих оркестров и музыкальных коллективов.

Кроме того, среди основных мест празднования — Парк Горького и «Зарядье», ВДНХ, Сокольники, Царицыно и многие другие. В программе — исторические реконструкции, экскурсии, мастер-классы, силовые и цирковые шоу.