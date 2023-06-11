«Хотим произвести впечатление»: почему люди боятся ошибаться

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Специалист рассказала, как избавиться от неуверенности в себе.

Почему ошибаться это нормально, и как перестать бояться принимать решения. Ответом на эти вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru поделилась кандидат психологических наук Марина Гогуева.

По словам эксперта, люди боятся ошибаться в двух случаях. Первый, когда фокус держится не на достижении цели, а на мнении окружающих.

«Мы как будто бы занимаемся достижением цели. Но на самом деле хотим произвести на остальных впечатления», — заявила эксперт.

Во втором случае мы привыкли наделять себя различными ярлыками, вроде неудачника. В таком случае, если у человека что-то не получается сразу или так как он бы хотел, то он убеждает себя, что ему не везет.

«Как будет более продуктивно? В случае ошибки концентрироваться не на мнении окружающих, не на обвинение себя, а на том, как, несмотря на этот промах, все же получить результат. Чтобы легче принимать решения, важно учитывать еще и возможные потери. Не стоит убеждать себя в том, что все будет хорошо. Ложный позитив не дает уверенности в себе. Вместо этого стоит подумать, что вы будете делать, если вдруг что-то пойдет не по плану», — отметила специалист.

Когда накопится положительный опыт, вы сможете почувствовать себя по-настоящему уверенным человеком. И даже если что-то пойдет не так, вы сможете преодолеть временные неприятности.

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