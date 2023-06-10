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Обсуждая с подружками габариты избранника и его привычку пыхтеть во время акта, задумайтесь — а вы идеальны?

Кто из вас, дамы, ни разу не делился с подругами впечатлениями от секса с новым (или не очень) партнером? Один слишком несдержан, другой холоден, третий бормочет пошлости, и если повезло, был среди всех этих бедолаг хотя бы один умелый любовник. Которого вы представляете на месте очередного неинтересного экземпляра. А что если и вы не для всех своих мужчин были эталоном эротизма? Психолог Павел Раков в беседе с изданием «Страсти» назвал пять признаков плохой любовницы.

Сразу в душ

Нет, конечно, мужчины не любят грязнуль в тайне от всех. Но и от дам, которые после соития незамедлительно бегут в ванную, не в восторге. Им начинает казаться, что партнерше было неприятно рядом, и она спешит «отмыться». Дайте кавалеру еще хотя бы пять минут внимания и ласки, а потом уж приводите себя в порядок. А может, вместе в душ?

Ничего нельзя

Если вы не поклонница стимуляции электрошокером, разумеется, не надо соглашаться на «заманчивое предложение». Однако не стоит напрочь избегать экспериментов. Некоторые девушки запрещают партнерам даже «слишком наглые» прикосновения, не говоря уже об атрибутах БДСМ. Позвольте мужчине изучать ваше тело в приемлемых границах, не будьте слишком строги.

Застиранные треники

Если вы давно живете вместе, каждый день надевать новый комплект кружевного белья, скорее всего, не получится. Да и лень. Но ходить перед партнером в растянутой футболке с жирными пятнами или дырявых носках — уже перебор. Хорошая любовница, по мнению мужчин, хочет нравиться, а потому всегда выглядит как минимум опрятно.

«Ладно, давай, только быстро»

Отбывание сексуального наказания, исполнение супружеского долга — ваша интимная жизнь не ассоциируется с этими выражениями, если вы классная любовница. Лучше отказаться от близости, чем лежать со скучающим видом под бледнеющим от усердия тружеником. Потом он или себя замучает комплексами, или вас… Отправит к маме.

Внезапная стыдливость

Если партнер вас раздевает — он вас хочет. Ничто под вашим платьем не заставит его передумать, поверьте. Ни появившийся к весне животик, ни шрам, ни растяжки на бедрах. По словам Ракова, мужчины не детализируют внешность женщин, в большинстве своем они видят ее образ целиком. Так что отбросьте лишний стыд, в постели он приносит только разочарования. Больше уверенности в себе, дамы!

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