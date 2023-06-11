Главное о подрыве Каховской ГЭС: подтопление территорий, эвакуация, причастность Киева

Фото, видео: Следственный комитет РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Всего пострадали 80 населенных пунктов или почти три тысячи домов на левом берегу Днепра.

В ночь с 5 на 6 июня вода прорвала дамба Каховского водохранилища и огромной волной хлынула вниз по течению, затопив оба берега Днепра, но сильнее досталось нашему левому берегу — более низкому.



За считанные часы десятки поселков накрыло потоком воды высотой в четыре метра. Все что могло плыть — даже деревянные дома — было унесено вниз по течению в Черное море. Все остальное было затоплено. Погибло не менее восьми человек на нашем берегу. Это те, чьи тела уже обнаружены. Ущерб трудно подсчитать — вода еще не везде сошла, но по сути изменился ландшафт Херсонской области. Верхняя часть плотины и Каховская ГЭС, расположенная на ней, уничтожены.

Что происходит с конструкциями «в глубине» можно только догадываться. Наша программа с экспертами изучила документацию станции и пришла к выводу, что при определенных действиях со стороны Украины плотину может смыть полностью. Все подробности в репортаже нашего корреспондента Эмиля Тимашева.

Все произошло, когда люди спокойно спали в своих домах. Примерно в два часа ночи. Сотни тысяч кубометров воды устремились вниз по течению, смывая все на своем пути. Сама станция, точнее то, что от нее осталось, тоже постепенно начала скрываться под водой. Первыми большую воду встретили жители Новой Каховки. Основной удар стихии приняли на себя жители Днепрян, Корсунки, Алешек и Голой Пристани. Всего пострадали 80 населенных пунктов или почти 3000 домов на левом берегу Днепра. В зоне бедствия оказались около 40 тысяч человек. Восемь из них погибли. И это только те, о которых известно на данный момент.

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Эвакуация началась сразу, но некоторым пришлось ждать спасателей на крышах своих домов.

«Страшно! Вода все время прибывает и прибывает. Куда дальше? На крышу! Вот все старики…» — рассказывает пострадавшая.

Спасатели прочесывают каждый двор, пробираясь вглубь затопленного города. Этот местный житель на деревянной лодке решил остаться в затопленном городе. Ждет, когда уровень воды спадет. Он и подсказывает спасателям, где еще есть люди. Два дня этот дедушка жил на втором этаже затопленного дома. Все что удалось спасти — документы.

Спасатели прибывают из разных регионов страны. Дежурят сутками и вывозят людей под огнем боевиков ВСУ.

«Эта сгоревшая заправка находится в километре от зоны эвакуации из Голой Пристани. Националисты били по ней из „Градов“ как раз когда вывозили людей. Вот такие осколки здесь повсюду», — рассказывает журналист.

На руинах Каховской ГЭС сейчас работает Следственный комитет. Выясняет все обстоятельства трагедии. Хотя ключевые здесь известны всем. Станция почти год находилась под постоянными обстрелами неонацистов.

Это видео мы записали в феврале этого года. Тогда ГЭС обстреляли из минометов… А вот последствия ударов по задвижкам из американской РСЗО HIMARS.

«Вот это сливная плотина, а еще есть гидроэлектростанции, там у них свой есть кран, который тоже поднимает затворы его тоже расстреляли», — рассказывает исполнительный директор Ассоциации «Гидроэнергетика России» Олег Лушников.

Особенности конструкции Каховской ГЭС нам разъяснил Олег Лушников, исполнительный директор ассоциации «Гидроэнергетика России». Дело в том, что плотина стоит на мелкозернистых песках. В 2017 году вот в этом месте обнаружили, так называемый промыв, песчаное основание стало истончаться и все удары наносились либо в те самые краны, которые двигают заслоны и могут регулировать давление воды на основную конструкцию, либо точно над местом промыва.

«Есть основания предполагать, что те сотрудники станций, которые, скажем так, уехали на правый берег, явились в какой-то степени источником информации для целенаправленного разрушения станций. Уж слишком много туда, в эту часть прилетало HIMARS», — отметил Лушников.

Использовать ГЭС, а точнее титанические запасы Каховского водохранилища как оружие массового поражения Киев мечтал и даже грозился в открытую — давно. В декабре прошлого года командующий ВСУ на этом направлении Андрей Ковальчук хвастался, что американские РСЗО прекрасно подходят для разрушения плотины, так Украинцы пытались заблокировать российские переправы и затопить наши оборонительные рубежи, создать угрозу полной остановки Запорожской АЭС из-за снижения уровня воды в охлаждающем водоеме.

«Они, раз, автоматом снимают минные паля, которые там стояли, они их просто смывают, их затапливает. Два — они убирают часть полевой фортификации. И третье — ВСУ продолжает гнуть свою линию на деморализацию населения на новозанятых нами территориях», — рассказывает военный эксперт Евгений Норин.

Впрочем, этот сценарий в Минобороны предусмотрели. Войска закрепились на запасных укрепрайонах и продолжают держать оборону. На атомной электростанции налажены резервные системы охлаждения. В целом, уничтожив станцию, можно сказать, что ВСУ выстрелили прежде всего себе в ногу. Противнику пришлось оставить занятые острова в устье днепра. Они сейчас тоже под водой.

Уровень воды хоть и падает, но медленно. В затопленной Корсунке, которая ушла под воду за полчаса, все еще передвигаются на лодках. Владимир показывает свой дом. Теперь входная дверь в дом находится на чердаке. Там удалось сохранить пару пакетов с вещами и резиновую лодку. А в это время эвакуированные из Голой Пристани уже подходят берегу. Люди ждали этого момента два дня, то и дела прячась от украинских снарядов. На берегу их ждет автобус в Скадовск в пункт временного размещения. Российские спасатели, волонтеры, добровольцы — российских граждан не бросают в беде, в отличие от Киева, который способен только на создание беды.

Но есть еще улики, которые говорят о целенаправленном разрушении Киевом плотины Каховской ГЭС. Во-первых, это статистика наполнения водохранилища, которое сдерживала плотина. Есть данные за последние шесть лет. Уровень воды колебался от 15 с половиной метров до 16 с небольшим. С естественной цикличностью: зимой пониже, в конце весны — повыше. Но вот показатели этого года — просто феноменальные — сначала вода уходит до уровня 14 метров — это ниже чем когда-либо. А потом по весне резко поднимается до 17 с половиной метров — выше чем когда-либо.

В апреле, когда началось это половодье, плотина еще держалась. Участок дороги рядом с электростанцией, весь в дырах от прилетов HIMARS еще на месте. При том что выдержал не менее дюжины серьезных обстрелов со стороны ВСУ. В конце мая — на станции стали замечать первые протечки и многострадального пролета уже не было. К этому времени высота удерживаемой воды, а значит и сила давления, на конструкции ГЭС и плотины были максимальными. Сверху по каскаду плотин киевские власти нагнали большую волну. Это называется — гидроудар.

«И вот такой напор воды как раз и был создан под эту аварию и в дальнейшем может создаваться скоплением воды в водохранилище, которое выше по течению. Потом резким сбросом этой воды. Таким образом они могут эту плотину добивать и дальше. Пока все будет под их контролем, к сожалению. То есть с точки зрения экономической, хозяйственного — колоссальный удар по всему нижнему поднепровью. С другой стороны стало понятно, что разрушая окончательно ту плотину, они уже не надеются себе вернуть те территории Новороссии, которые они декларируют, не только Крым, но и Херсонскую и Запорожскую область», — рассказывает ректор Донецкого национального технического университета Александр Аноприенко.

Киев естественно заявляет, что это русские взорвали дамбу, кто бы сомневался. Но вот еще одна деталь — это кадры с оперативного совещания у Зеленского, заседание СНБО — Совета национально безопасности и обороны. На экраны заведен картинка с камер разведки и контроля за Каховской ГЭС. Смотрите, сколько их. Если бы действительно наши войска взорвали плотину, это событие засняли ли нет при таком контроле? Конечно, да. А если бы у Киева были такие кадры, опубликовали бы они их или нет? Никаких сомнений. Но таких кадров не опубликовано. Значит их не существует. Значит на имеющихся кадрах разрушения плотины мы увидим либо свежие артиллерийские прилеты с украинской стороны, либо прорыв конструкции в местах предыдущих обстрелов.

Но в заголовках западных СМИ как под копирку: Россия виновата, Россия уничтожила дамбу, Россия устроила экоцид — модное слово, которое по крайней мере ментально пытаются пристегнуть к «геноциду» голодомора. Да, некоторые делают ссылку мелкими буквами, что Россию обвиняют украинцы. Вот только в этих замечательных статьях нет позиции российской стороны, нет кадров из наших затопленных поселков.

А те что есть иллюстрации, с украинской стороны — они все как под копирку. В кадре будет какое-то животное несчастное и ребенок, или девушка, бабушка, но животное обязательно. Те, кого хочется сразу пожалеть. Те, из-за кого хочется возмутиться, мол, что за нелюди с ними такое сделали. Девушка, желательно симпатичная, и кошка — беспроигрышный вариант. Такой кадр, вызывающий сострадание, это просто классика политической манипуляции. Подробно об этой технологии рассказали в фильме «Хвост виляет собакой», тогда девушка была якобы албанкой, спасавшейся от сербов, а кошку — дорисовали.

В Херсоне и дорисовывать никого не надо, там кошек хватает. Просто всегда надо держать в голове, если в западных СМИ появляется фото несчастной девушки с кошкой на руках — значит это с какой-то целью. В фильме с помощью такой постановки оправдывали вторжение США в Югославию. Сейчас, не исключено, что готовят похожий вариант с Украиной.