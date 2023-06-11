Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 77

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Прорыв дамбы произошел в ночь на 6 июня, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Из района ЧП эвакуированы семь тысяч человек.

Число госпитализированных жителей Херсонской области, пострадавших после теракта на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), возросло до 77. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, к вечеру 10 июня с подтопленных территорий эвакуировано почти семь тысяч человек, среди них 323 ребенка и 112 маломобильных граждан.

За последние сутки эвакуированы 902 жителя из упомянутых семи тысяч. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся около полутора тысяч человек. Всего близ зоны происшествия расположены 63 таких пункта. Также с 10 июня в ПВР людям выдают справки, подтверждающие факт проживания в зоне ЧС и утраты предметов первой необходимости.

«Несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны киевского режима аварийно-спасательные и другие неотложные работы ведутся без остановок. Благодарю каждого, кто помогает нам в этот трудный момент — спасатели МЧС, военные, медики, волонтеры, сотрудники ВГА (военно-гражданская администрация. — Прим. ред.) районов и области. Вместе мы справимся!» — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Врио губернатора области отметил также, что уровень воды в подтопленных районах продолжает снижаться. В Новокаховском городском округе он упал до семи метров, в Алешкинском муниципальном округе — до 1,5 метра, в Голопристанском муниципальном округе — до 2,1 метра. В Новой Каховке устраняются последствия потопа: воду откачивают из подвалов, улицы приводят в порядок коммунальные службы, восстанавливаются электроснабжение, канализационные станции.

Минздрав собрал мобильные бригады и организовал посты в ПВР, чтобы пострадавшие могли получить необходимые лекарства. Если кому-то потребуется специализированная медицинская помощь, им будет обеспечена отправка в больницы Крыма.

В результате теракта затопленными оказались более 23 тысяч жилых домов, повреждены 60 социально значимых объектов. На территории Херсонской области действует режим ЧС.

Подрыв дамбы на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, после чего вода, которую удерживала плотина, начала неконтролируемо сбрасываться. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

Ранее 5-tv.ru оценивал ущерб Херсонской области в связи с разрушением на ГЭС.