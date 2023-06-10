Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 июня

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Какие изменения будут ждать каждого представителя знака на новой неделе?

Астролог Ксения Шахова рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период с 12 по 18 июня.

18 июня в 7 часов 37 минут состоится новолуние Близнецы, который окажет позитивное влияние на рожденных под знаком Весы и Водолей. Эти знаки зодиака наконец-то поверят в свою мечту и смогут приблизить осуществление желаемого. В первую очередь это касается любви, партнерских отношений и творческих проектов с детьми.

Для остальных знаков зодиака это период завершения какого-то этапа работы и обновлений. Главное не оставляйте на произвол судьбы важные аспекты работы и коммуникации, потому что документы могут теряться. Высоки риски сбоя в работе средств связи и автомобилей.

Чувствительнее всех сейчас Рыбы, Девы, Стрельцы и сами Близнецы, которым нужен покой и хороший отпуск для восстановления внутреннего равновесия.

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Овен — гороскоп на неделю

У дорогих Овнов на этой неделе активизируются способности решать задачи простым и быстрым способом. Двигайтесь дальше и не сбавляйте обороты. Благоприятный период для практической деятельности обучения, преподавания. Вы усидчивы, высокие коммуникационные навыки помогают быстро находить общий язык с другими людьми. Успех в продажах, в поездках и бизнесе.

Телец — гороскоп на неделю

Дорогие Тельцы, соизмеряйте амбиции с возможностями. У вас хорошо получаются практические задачи, четкое выполнение плана. Благоприятный период для стабилизации, получения опыта в новой нужной для вас сфере. Также удачны покупки, решение финансовых вопросов. Не исключено повышение зарплаты, получение премии или скидок.

Близнецы — гороскоп на неделю

Дорогие Близнецы, решать проблемы вы сможете на этой неделе своими силами, не тревожа близких людей. Харизма, энтузиазм, сила воли. Благоприятный период для формирования здоровых привычек, преподавания, выступлений. У вас успешно складываются отношения с теми, кто выше вас по статусу.

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Рак — гороскоп на неделю

Ракам на этой неделе захочется на время отмахнуться от материальных проблем и заняться своим духовным развитием. Период действительно благоприятен для оздоровительных и духовных практик, посещения святых мест. Есть шанс найти свое место силы, пройти посвящение в какое-либо учение. Удача вам улыбается в творчестве, искусстве и музыкальной работе.

Лев — гороскоп на неделю

Львы щедры на советы другим людям. Будет здорово, если вы привлечете внимание к своим планам и проектам. Делайте рассылку, выходите на большую аудиторию. Сейчас у вас много энергии. Не сторонитесь нового коллектива. Это благоприятный период для научной деятельности, контактов с детьми и друзьями. Также полезен новаторские подход.

Дева — гороскоп на неделю

Дорогие девы, ситуация на работе может решительным образом измениться в лучшую для вас сторону. Амбициозность сопряжена с повышением авторитета. Это время продвижения по карьерной лестнице, счастливый период для трудоустройства, профессиональной трансформации. Верьте свои силы, вы на правильном пути.

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Весы — гороскоп на неделю

Весам придется по долгу кого-то убеждать и доказывать свою точку зрения. Дорогие весы, позвольте окружающим высказываться так же свободно и не чувствовать при этом перед вами вины. Период благоприятен для интеллектуальной деятельности, научной работы и спорта. Смелость и, как следствие, повышение вашей самооценки.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы могут в чем-то усмотреть непоследовательность. Нарушение привычного хода вещей и форс-мажорные обстоятельства подталкивают на риск. Можно решиться на авантюру и позволить себе больше вольности. Это благоприятный период для бизнеса, финансов и лечения физического тела.

Стрелец — гороскоп на неделю

Дорогие стрельцы, создавайте позитивную атмосферу при общении с людьми. Партнеры могут подняться в социальном плане, усилить свои позиции в карьере и финансах. Основной акцент приходится на тех, с кем вы имеете дело. Это благоприятное время для встреч, соглашений и выступлений. Счастье в браке.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, ваши дни подчинены четкому порядку, и это поможет уравновесить многие процессы жизни. Период плодотворной работы, творчества, творческого подхода к заурядным задачам. Можно менять ситуацию на работе, проходить цикл лечения. Это счастливый период для бытовых дел, ремонта и найма сотрудников.

Водолей — гороскоп на неделю

Дорогие Водолеи, займитесь своими собственными делами, привлекая творческий подход и фантазию. У вас многое будет получаться благодаря личной заинтересованности, азарту, новой мотивации. Это удачное время для воспитательной работы, обучения и любви, любовных свиданий. Конечно, не затягивайте с выполнением поручений, но дела сердечные сейчас важнее карьеры.

Рыбы — гороскоп на неделю

Дорогие рыбы, вы ощущаете себя полноправным хозяином не только дома, но и в собственной жизни. Эта позиция поможет вам по-другому взглянуть на свои планы и усилить позиции по многим направлениям. Период благоприятен для решений в области недвижимости, землевладений, хозяйства и детей.

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