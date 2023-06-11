На удачу: названы самые популярные суеверия и приметы перед экзаменом

Фото: www.globallookpress.com / Vasilii Smirnov

Перед важным событием студенты и школьники начинают прибегать к разным методам ради заветной пятерки.

С приближением экзаменов многие студенты сталкиваются с нервозностью и тревогой. В поисках уверенности и успеха перед грядущими испытаниями они часто обращаются к различным суевериям и приметам.

Рациональные люди могут скептически относиться к таким поверьям. Но не стоит забывать о психологической составляющей и уверенности, которую они могут придать. Самые популярные суеверия перед экзаменом перечислило издание Rsute.ru.

Положительные аффирмации

Аффирмации — это утверждения, которые мы повторяем себе, чтобы укрепить собственную веру. Перед важным событием попробуйте повторять позитивные фразы, придающие уверенность. Например, «Я готов преодолеть любые трудности».

Такие мысли создают положительную энергию и помогут сохранить спокойствие во время экзамена.

Счастливые вещи и талисманы

Кажется, что у каждого в жизни когда-то был талисман, будь то плюшевый мишка, камень или украшение. Также многие носят с собой какой-то особенный предмет, который считается счастливым. Это может быть браслет, фотография или монетка. Перед экзаменом возьмите свою удачную вещицу в руки и поверьте, что она принесет вам удачу и успех.

Читайте также Без стресса и волнения: какие витамины стоит пропить перед важными экзаменами

Расслабляющая музыка

Релакс-музыка поможет снять нервное напряжение и успокоиться, а самое главное — сосредоточиться.

Наведение порядка в доме

Выпускники прекрасно знают примету, согласно которой перед экзаменом ни в коем случае нельзя убираться и выносить мусор. Считается, что вместе с ним можно выкинуть удачу.

Запах успеха

Некоторые ароматы имеют способность повышать настроение и улучшить концентрацию. Аромат розмарина, например, считается стимулирующим и помогает улучшить память.

Удачная дорога

Выходя из дома перед экзаменом, ни в коем случае нельзя оборачиваться назад. Считается, что в противном случае могут ждать неприятности. Если же нужно вернуться назад, то достаньте зеркальце и покажите своему отражению язык.

Положительные визуализации

Представьте себе успешное прохождение экзамена и получение высшего балла. Визуализация успеха поможет поверить в свои силы и настроиться на позитивный итог.

Счастливые числа

У многих есть счастливое число. Его надо использовать в свою пользу. Например, если ваша цифра четыре, то нужно ответить на четвертый вопрос в экзаменационной работе первым или сосредоточиться на нем. Также уделяйте внимание тем числам, которые чаще всего повторяются в день экзамена.

Зарядка перед умственной нагрузкой

Спортивные упражнения помогают стимулировать кровообращение и повышает уровень энергии. Перед экзаменом сделайте небольшую зарядку, чтобы разогреться и подготовить свой организм к умственному труду.

Важно помнить, что суеверия и приметы могут работать не только благодаря магической силе, но и из-за позитивного влияния на ваше настроение и уверенность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, нужно ли ругать ребенка за плохие оценки на экзамене.