Без стресса и волнения: какие витамины стоит пропить перед важными экзаменами

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Как не сойти с ума от тревоги и страха перед важным событием?

Прием нужных витаминов перед сдачей экзаменов может существенно облегчить работу и не сойти с ума от тревоги. Нутрициолог Анна Государева посоветовала школьникам и студентам незадолго до аттестации начать прием Омега-3 и коэнзима Q10.

Так, Омега-3 помогает справиться с перевозбуждением и напряжением. А коэнзим Q10 — лучший помощник в получении энергии. Кроме того, от нервного напряжения можно избавиться с помощью курса ванн с магниевой солью, которую можно приобрести в аптеке.

«Ванны с высоким содержанием сульфата магния расслабляют тело, выводят токсины, способствуют крепкому сну», — отметила Государева в беседе с изданием Газета.ру.

Принципиально важно уделять достаточное время сну — не менее семи-восьми часов в сутки. Также необходимо по возможности добавлять в свой рацион питания продукты с высоким содержанием витаминов группы В и магния. Например, грецкие орехи, морковь, капусту, помидоры, клубнику, черешню и цитрусовые.

Витамины группы В, содержащиеся в указанных продуктах, помогут поддерживать здоровье нервной системы. А продукты с высоким содержанием магния будут способствовать качественному сну.

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