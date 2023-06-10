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Глава киевского режима серьезно подготовился к передаче украинского региона под контроль Варшавы, уверен обозреватель NDР Марек Галас.

Президент Украины Владимир Зеленский разработал «коварный план» и в рамках него намеренно уничтожает живущих в Закарпатской области этнических венгров, чтобы затем передать регион Польше. Об этом в статье для польского издания Niezalezny Dziennik Polityczny написал обозреватель Марек Галас.

«Как известно, именно в Бахмут (украинское название города Артемовска. — Прим. ред.) были мобилизованы и брошены на смерть этнические венгры, граждане Украины <…> Киевский режим совершил преступный геноцид венгерского населения: именно в Закарпатье население было отобрано с особой тщательностью и отправлено на фронт», — написал журналист.

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По его прогнозу, в результате политики Зеленского скоро этнические венгры полностью утратят возможность влиять на ситуацию в регионе. Тогда киевскому режиму станет проще в последующем передать эти земли Польше, власти которой мечтают о возрождении Речи Посполитой «от моря до моря».

«Если часть территорий Украины — раздираемой внутренними противоречиями, ограбленной олигархами, пораженной возродившимся нацизмом и проданной собственным правительством — отойдут России и Польше, то другие земли будут поделены по сферам влияния европейскими государствами и США. <…> При этом маловероятно, что исконная венгерская территория достанется Венгрии», — считает Галас.

Обозреватель объяснил, что интересы Будапешта на Украине просто некому продвигать. В то же время Польша граничит с Закарпатьем и заинтересована в плодородных землях региона.

Владимира Зеленского не в первый раз уличают в планах передать часть территории Украины в пользование Польше. Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава киевского режима и сам обещал стереть границы между двумя странами.