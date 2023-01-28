Index: в Закарпатье мужчины неделями прячутся от призыва в ВСУ на чердаках

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Призыв на войну в регионе проходит в беспрецедентном формате — массово и безжалостно.

В Закарпатье многие мужчины, чтобы избежать мобилизации, прячутся на чердаке. Об этом рассказывает венгерский портал Index со ссылкой на одного из своих читателей. Тот уверяет, что это укрытие используют в частности его родственники и друзья. Дело в том, что призыв на воинскую службу в регионе ведется жестоко, безжалостно и массово.

Это подтверждают и другие читатели СМИ. Доходит до того, что людей с улицы сажают в автобус и прямиком везут на фронт. При этом такие факторы, как здоровье, в том числе и психическое, и семейные обстоятельства не учитываются. Главная цель — привлечь как можно больше людей.

Так, издание приводит в пример одну из свежих историй, рассказанных пользователями. В населенном пункте, граничащем с венгерской границей, мужчина тихо, мирно ехал на велосипеде и его насильно затолкали в машину и увезли на передовую. А другого жителя Закарпатья, возвращающегося из Венгрии, сотрудники военкомата взяли под руки прямо на пограничном пункте, вручили повестку и приказали через день явиться в военкомат.

Еще один мужчина пытался отказаться от военной службы, так как дома у него больная мать, требующая ухода. Никто в положение украинца вникать не стал, объяснив, что это его личная проблема.

И таких историй, если верить изданию, читатели рассказывают много. Поэтому многие жители призывного возраста вынуждены спасаться любыми способами, в том числе и прятаться на чердаках и в других укромных местах.

Правда, есть и другой вариант избежать воинской повинности — откупиться. Спасти положение могут шесть-десять тысяч долларов, правда, никто гарантии не дает, что это сработает надолго.

Издание отмечает, что текущая волна мобилизации — самая большая на Украине с начала спецоперации.

Ране 5-tv.ru рассказывал, что попадающие под призыв украинцы женятся на многодетных матерях, чтобы избежать мобилизации.