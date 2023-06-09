Собянин пойдет на выборы мэра Москвы от «Единой России» Сегодня, 17:51 Виктория Андреева 44 44

Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС

Российская столица считается одним из лучших и красивым городов в мире. А все — благодаря грамотной политике развития, которую из года в год проводит действующий мэр.