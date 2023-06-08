В Минприроды Египта заявили, что напавшая на россиянина акула была тигровой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gil Cohen Magen; Открытые источники; 5-tv.ru

К поимке хищника подключились несколько десятков человек. Для успшной операции им пришлось опутать ее сетями и затащить в одну из лодок.

Меньше суток понадобилось жителям Египта, чтобы поймать акулу, которая за десятки секунд растерзала россиянина. В социальной сети оказались кадры предположительной операции.

На них видно, как к поимке подключились несколько десятков человек. С помощью двух лодок и сетей они загнали хищника в капкан, а после достали на сушу.

Как сообщили в министерстве окружающей среды Египта, акула оказалась тигровой. Это один из наиболее распространенных видов акул на Земле, размер особей достигает длины 5,5, метров.

Акула загрызла 23-летнего юношу в Хургаде, где парень отдыхал на пляже вместе с отцом. Родитель был полностью уверен, что выбранный ими пляж безопасен — находится в черте города и привлекает много яхт, но не акул, поэтому произошедшее он счел нелепой случайностью, зловещим роком. Юноша пытался вырваться, отбиться, уплыть, но буквально за 20-30 секунд хищник загрыз его.

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Как стало известно 5-tv.ru, мама погибшего юноши в шоке от случившегося. После того как она узнала страшную новость, ей потребовалась помощь медиков. Она кричала и в состоянии шока отрицала гибель сына. Женщину увезли в больницу.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры момента нападения акулы на россиянина.