«Это случилось за 20 секунд»: отец убитого акулой россиянина раскрыл детали случившегося

Отец убитого акулой в Египте россиянина сообщил, что все случилось за 20 секунд

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jeremy Stafford-Deitsch; 5-tv.ru

От молодого человека почти ничего не осталось. Уже известно, что останки будут кремировать.

Отец убитого акулой в Египте россиянина раскрыл детали случившегося в беседе с 5-tv.ru. По его словам, все произошло буквально за 20 секунд. Он не винит никого — его сына было невозможно спасти в морской мясорубке.

Отец погибшего поделился, что в Хургаду они приехали отдыхать. Он был полностью уверен, что выбранный ими пляж безопасен — находится в черте города и привлекает много яхт, но не акул, поэтому произошедшее он считает нелепой случайностью, зловещим роком.

Он сообщил, что все случилось очень быстро. За считанные секунды морской зверь утащил его сына под воду. По его данным, останки его ребенка уже были выловлены и направлены в морг, однако он их пока не видел.

«А какую помощь окажешь? Эта мясорубка случилась за 20 секунд, его просто утащили под воду», — прокомментировал он.



www.globallookpress.com / Michael Weberberger; 5-tv.ru

Очевидцы также сообщали, что в результате нападения акулы на египетском курорте могли пострадать до трех человек. Официальных заявлений ведомства пока не давали, однако свидетели в беседе с 5-tv.ru уверяли, что еще двое туристов были ранены.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент нападения акулы на россиянина в Хургаде.