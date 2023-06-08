Невролог Кузнецова: боль в спине может свидетельствовать о болезни почек

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Также у пациента могут быть остеохондроз, аппендицит, холецистит и другие болезни.

Какие причины могут быть у больной спины. Ответом на этот вопрос поделился врач-невролог Светлана Кузнецова в разговоре с aif.ru.

По словам специалиста, зачастую неприятные ощущения в спине могут вызывать различные заболевания. К таковым относятся остеохондроз позвоночника, аппендицит, холецистит, мочекаменная болезнь, воспалительные заболевания органов малого таза и даже язвенная болезнь желудка. Кузнецова добавила, что в первую очередь при проявлении симптомов врачи обращают внимание на патологии почек или дорсопатию.

«Боль в спине сопровождает различные патологии нервной системы и внутренних органов. Вертеброгенная причина возникновения болевого синдрома — это дегенеративные нарушения в позвонках, компрессионные переломы, миозиты, протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, сколиоз, спондилез и спондилоартроз», — предупреждает врач.

Она отметила, что патология почек зачастую развивается незаметно. Сперва изменения происходят в анализе мочи. Врачи могут фиксировать повышение количества лейкоцитов или эритроцитов, наличие бактерий или белка. Меняется и состав крови. Биохимический анализ может показать повышение креатина и изменение скорости клубочковой фильтрации.

«Болевой синдром может начинаться постепенно, проявляясь ноющими болями немного выше поясницы, а может с сильнейшего приступа резкой боли в спине или боку при наличии мочекаменной болезни у пациента», — подчеркнула специалист.

Чтобы диагностировать патологию позвоночник, врачи проводят рентгенографию поясничного отдела с функциональными пробами. Также делается КТ и МРТ позвоночника.

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