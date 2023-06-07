Все как прежде пока: свежий и бодрый Антонов вышел в свет после слухов о болезни

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Композитор таким образом опроверг слухи и своей госпитализации и проблемах с сердцем.

Композитор Юрий Антонов после слухов о госпитализации в связи с сердечным приступом появился на публике. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры. На них и не скажешь, что знаменитость плохо или неважно себя чувствовал.

Он посетил загородный дом Agalarov Golf & Country Club, где состоялся третий Radio Monte Carlo Golf Cup. Подъехав к месту проведения мероприятия, Антонов вышел из машины, снял пальто и уверенным шагом пошел к входу. Со стороны выглядел бодро и был в хорошем настроении. Однако зайдя в помещение, решил не общаться с журналистами. Лишь позировал перед камерами и вскоре скрылся в толпе.

К слову, если новости о проблемах с сердцем оказались действительно слухами, то о болях в ногах композитор говорил сам. Они связаны с травмой колена, полученной в 2018 году. Тогда у него произошел разрыв мениска. За последние пять лет Антонову пришлось пережить три операции. Ему заменили сустав на искусственный. В связи с чем он стал редким гостем на светских мероприятиях.

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