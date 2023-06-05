Индийские молодожены умерли в первую брачную ночь
India Today: молодожены в Индии умерли от сердечного приступа в первую брачную ночь
Фото: www.globallookpress.com / Frank Bienewald
Врачи сообщили о необычной причине смерти.
В индийском штате Уттар-Прадеш в брачную ночь умерли двое молодоженов. Трагичной новостью поделилось издание India Today.
Сообщается, что молодые люди сыграли свадьбу в одной из деревень района Бахраич. После торжества двадцатидвухлетний молодой человек и его двадцатилетняя возлюбленная уединились в комнате. Однако утром близкие обнаружили лишь их бездыханные тела.
Как показали результаты судмедэкспертизы, причиной смерти стал сердечный приступ. Но что именно их вызвало сразу у двух людей, не сообщается. Тела молодого человека и девушки были кремированы.
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