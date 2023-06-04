Норвежский актер Тотто Освольд скончался на 82-м году жизни

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В 70-х он снимался в топовых телесериалах. Что же произошло со звездой?

Популярный норвежский радиоведущий и актер Тотто Освольд, который в 70-х снялся в ряде топовых телесериалов, скончался на 82-м году жизни, сообщает NRK. Причина смерти неизвестна.

Вернер (настоящее имя звезды — Прим. ред.) Освольд родился 21 июня 1941 года в Олесунне. Его всегда увлекала история, педагогика и творчество. В университете Осло он получил степень кандидата наук. С 1966 года он работал в редакции детских и молодежных программ Норвежской государственной вещательной компании.

Его супруга — известная журналистка Сиссель Беннеш Освольд. А наследница по имени Катя была лидером норвежской панк-группы. Коллектив прекратил существование в 1994-м.

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