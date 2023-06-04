Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 12 июня

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Какие изменения будут ждать каждого представителя знака на новой неделе?

Астролог Ксения Шахова рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период с 5 по 12 июня.

Убывающая Луна помогает быстрому оживлению ран и регенерации тканей. Поэтому операция на этой фазе Луны более желательно, чем на растущей, когда организм уязвим и чувствителен. 5 июня Венера переходит в знак Огненного Льва, что активизирует эмоциональные реакции, возбуждает и наполняет неким оптимизмом. Щедрость, открытость в общении и самопрезентация — то, к чему сейчас будут стремиться люди. Для привлечения к себе внимание используйте в гардеробе оранжевый цвет и золото.

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Овен — гороскоп на неделю

Овны, вы готовы на широкие жесты, которые могут выходить за рамки вашего бюджета. Авантюра приводит к краху. В это время невнимание к вашей личности очень сильно задевает и обижает. Но не принимайте это слишком близко к своему сердцу. И сами будьте почтительны, уважительны. Не скупитесь на добрые слова для близких вам людей.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы, у вас сильно проявляется материнский инстинкт и потребность опекать других, а ранимость в случае непринятия этой заботы. Неумеренность в еде и питье может привести к неприятным последствиям — повышается вероятность изменения кислотности желудочного сока. Поэтому следите за количеством потребляемого.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, у вас увеличивается риск опоздания, потери, кражи. Поэтому будьте внимательны с личными вещами и берегите свой автомобиль. Могут сорваться планы, предусматривайте запасной. И в случае проблем на дороге обязательно позаботьтесь о том, чтобы все люди были информированы о случившемся. В связи с усилением забывчивости и рассеянности, сейчас полезно записывать мысли в дневник и делать короткие пометки.

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Рак — гороскоп на неделю

Раки, на этой неделе у вас повышается вероятность проблемы с желудком из-за переедания. Обратите внимание на свое горло, не переохлаждайте шею. Не принимайте решение на скорую руку, а также воздержитесь от шутовства и легкомысленного подхода к финансам. В такой период стоит избегать финансовых рисков и всяческих провокаций.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, вам сейчас требуется подготовка при взаимодействии с колюще-режущими предметами. Существует опасность от огня. Возможны аварии по неосторожности. Люди вокруг вас готовы устроить скандал на ровном месте, но потом они быстро отходят. Повышается деловая активность, время для предпринимательской деятельности.

Дева — гороскоп на неделю

Девы, у вас на этой неделе появляются проблемы со сном и нервной системой. Будьте внимательны с алкоголем, лекарствами, ароматами и химикатами. Высокие риски отравления либо обострения аллергии детских реакций. Гиперчувствительность приводит к разочарованиям. Уделяйте больше времени качеству своего отдыха.

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Весы — гороскоп на неделю

Весы, ваши мысли устремляется в будущее. В такое время, конечно, не до земных дел. Всеми способами хочется избежать привязанности и вторжений в личное пространство. Ваша энергия тратится на обособление внутреннего мира от чужих навязанных образов и приказов. При этом эта неделя удачно для общественной работы и дружбы.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, у вас могут появиться проблемы в личной жизни из-за сдержанности и некой угрюмости. Трудно себе позволить что-то лишнее. Эмоции подавлены рассудком. Может возникать ощущение, что вы или вас кто-то использует. Это неудачная неделя для операции в области колен, позвоночника, поскольку эти части тела находятся сейчас в зоне повышенной уязвимости.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, вас тянет пускать пыль в глаза, идеализировать ситуацию либо навязывать окружающим собственную идеологию. Люди вокруг и вы сами не терпите каких-либо ограничений. Неделю обостряет тягу к бродяжничеству: хочется куда-то уехать, эмигрировать, либо подолгу гулять, размышляя о далеком и высоком.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, ваши дни подчинены четкому распорядку. И это помогает уравновесить многие процессы жизни. Период плодотворной работы, творческого подхода к заурядным задачам. Можно менять ситуацию в работе, проходить цикл лечения. Счастливый период для бытовых дел, ремонта и найма сотрудников.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, в это время вам трудно воспринимать сложные темы экстренного характера. Особенно на грани жизни и смерти, а также призывы к выбору к чего-либо конкретному. Вероятно, сейчас вы крайне озабочены тем, что о вас подумают окружающие. Либо полностью пренебрегаете их оценкой. Ищите баланс в партнерстве и коммуникации, не впадайте в крайности.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, из-за сдержанности и контроля страдают эмоциональная и чувствительная сферы. Появляется чувство одиночества, потребность заглушить это работой. Окружающие более придирчивы, склонны обращать свое внимание на ваши ошибки и недочеты. Это время самоорганизации и целительного уединения.

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