Нефтяной танкер SEAVIGOURВ сломался в Суэцком канале: главное

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Работа морского коридора возобновлена после отбуксировки корабля.

На нефтяном танкере SEAVIGOUR произошла поломка оборудования во время следования по Суэцкому каналу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации участка Осаму Рабие.

«Как только в главный центр управления судоходством поступило сообщение о неисправности на 12-м километре канала механизмов танкера SEAVIGOUR, у которого сломалось оборудование во время прохождения им канала в составе северного конвоя на пути из России в Китай», — отмечается в заявлении.

Уточнялось, что у сотрудников канала есть все необходимые навыки и средства для нормализации работы в ближайшее время. На место поломки тут же были высланы три буксира, начались работы по подключению катеров к судну.

К текущему моменту танкер уже отбуксирован. Навигация судов по каналу возобновлена.

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