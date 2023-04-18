Все дело в выходе к морю: кому выгодна кровавая бойня в Судане

Экономист Чирков: конфликт в Судане мог быть вызван из-за ресурсов и выхода к Красному морю

Фото, видео: Reuters / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH; 5-tv.ru

Эксперты считают, что причиной возобновившихся столкновений между военными стали ресурсы, которыми обладает Судан и выход страны к морю.

В Судане — гуманитарная катастрофа. Бои между регулярной армией и спецназом идут третьи сутки, жители остались без еды, связи и электричества. А противоборствующие стороны освоили уже все инструменты войны — от бронетехники до медиа-баталий. От последнего, скорее всего, теперь и будет зависеть исход столкновений. Подробнее расскажет корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Уже около двухсот жертв и почти две тысячи раненых. Таков кровавый итог на излете третьих суток вооруженных столкновений в Судане. Иной конкретики мало. Информационный фон из недр восточноафриканского государства больше походит на броуновское движение. Обе конфликтующие стороны — регулярная армия Судана и группировка Сил Быстрого реагирования, СБР, она же спецназ, — освоили все инструменты войны, в том числе, медийной.

Спецназ уверяет, что захватил президентский дворец в Хартуме, столице Судана. А здесь они уже позируют на фоне якобы захваченного аэропорта. Параллельно с этим распространяются кадры того, как по самолетам бьют из орудий бронетехники.

Армия Судана эти сообщения опровергает и уверяет, что это они взяли под контроль базы и штабы сил спецназа, а СБР вообще расформированы указом лидера государства. Кому верить — понять пока сложно. Казалось бы, внутреннее противостояние суданских элит тем не менее взволновало весь мир. С призывами к диалогу выступают и международные организации, и российский МИД.

«С российской стороны была подчеркнута необходимость немедленного прекращения огня и решения возникших спорных вопросов путем переговоров», — говорится в заявлении замглавы МИД РФ Михаила Богданова.

«Гуманитарная ситуация в Судане и так была нестабильной, а сейчас она стала катастрофической. Я осуждаю гибель и ранения гражданских лиц и сотрудников гуманитарных организаций», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

На деле суданские разборки вполне могут быть одним из вариантов геополитического передела. Российское влияние на африканском континенте стремительно растет. С Суданом вообще давнее сотрудничество. Западному блоку все это, конечно, не нравится. У Хартума есть золото и нефть, а главное — выход к Красному морю, контроль за прохождением судов, в частности, нефтяных танкеров.

«Это может быть вообще конфликт, целью которого, в частности, могут быть нефтяные ресурсы и углеводороды и вопрос, скажем так контроля над этими ресурсами. Шансы того, что вот этот вот конфликт повлияет на транспортировку, на морскую транспортировку через порты, через Суэцкий канал, растут», — уверен доцент кафедры политической экономики экономического факультета МГУ Максим Чирков.

Именно морские пути, считают эксперты, могли послужить причиной вспыхнувших столкновений. Однако пока остается лишь наблюдать за ситуацией и перенаправить ее в мирное русло всеми возможными дипломатическими методами, говорят эксперты. А очаг боестолкновений, по их мнению, должен погаснуть вскоре.