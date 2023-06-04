Всероссийский полумарафон «ЗаБег. РФ» прошел во всех регионах России

Фото, видео: 5-tv.ru

Сотни тысяч россиян приняли участие в мероприятии. Показываем, как это было!

Всероссийский полумарафон «ЗаБег. РФ» стартовал в воскресенье, 4 июня, во всех регионах России. В нем приняли участие свыше тысячи человек. Всего на выбор было предложено четыре дистанции протяженностью: один, пять, десять или 21,1 километра.

Стало известно, что сотни тысяч россиян приняли участие в спортивном мероприятие.

«Это уже семейный праздник. Мы бежим всей семьей. Это прилив энергии, заряд энергии», — поделилась впечатлениями участница из Красноярска.

Вчера в рядах амбассадоров «Забег. РФ» случилось пополнение. К мероприятию присоединилась Сардана Трофимова. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике, пятикратная чемпионка России по марафону. Старт ее забега состоялся в Якутии.

В 2023 году «ЗаБег. РФ» вышел за пределы Российской Федерации и получил статус международного. К полумарафону присоединились КНР, Белоруссия, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. В этих государствах он проходит под названием One Run.

Более того, организаторы позаботились об онлайн-формате фестиваля. В рамках этого события проходит традиционная битва за звание беговой столицы России.

В 2017 и 2018 победительницей стала Казань, в 2019-м — Владивосток, в 2020-м и в 2022-м — Нижний Новгород, а в 2021-м — Санкт-Петербург.

Лучший город определяют по трем критериям — средний километраж всех спортсменов, процентное соотношение участников «ЗаБег. РФ» к общему населению города и средняя скорость бега участников. Город-победитель получает кубок, на котором выгравированы чемпионы прежних лет.

Руководит полумарафоном Ксения Шойгу, которая в конце мая сообщила о том, что событие пройдет даже в невесомости.

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев согласились поучаствовать в забеге на Международной космической станции (МКС).

Директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Максим Уразов назвал «Забег. РФ» — «самым массовым беговым движением».

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