Опубликовано видео свадебного танца Булановой — она и жених спотыкались о подол
В сети появилось видео со свадебным танцем Татьяны Булановой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram / Sveta Bondarchuk; 5-tv.ru
Певица в третий раз вышла замуж 2 июня. Избранник младше ее на 19 лет.
Видео со свадебным танцем Татьяны Булановой и ее молодого мужа Валерия Руднева появилось в сети. Его опубликовала в своем Telegram-канале Светлана Бондарчук.
«Ох, девочки и мальчики, мы плачем! Как же красиво. Ловите первый танец молодоженов. Хочется пожелать Тане и Валере бесконечной любви», — подписала ролик Светлана.
На кадрах видно, как невеста первой выходит в центр зала, а за ней следует жених. Затем Татьяна и Валерий обнялись и начали неспешно танцевать под песню Элтона Джона «Sorry Seems To Be The Hardest Word».
При этом заметно, что молодоженам очень мешал длинный подол свадебного платья. Они то и дело спотыкались об нее и часто поправляли. Однако это не испортило радостный момент: и певица, и ее супруг все время улыбались и часто целовались друг с другом.
Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж 2 июня. Ее избранником стал бывший теннисист и бизнесмен Валерий Руднев. Он на 19 лет младше артистки, что вызвало массу разговоров о будущем брака.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Буланова рассказала о жизни с 34-летним женихом при 29-летнем сыне.