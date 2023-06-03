Свадебное платье Булановой назвали устаревшим на 20 лет: «Смотрится комично»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Стилист Надежда Иванова считает, что певица выглядела бы лучше, даже если бы надела на регистрацию брака белый смокинг.

Певица Татьяна Буланова вышла в третий раз замуж в свадебном платье, устаревшем на 20 лет. Из-за этого на регистрации она выглядела комично, рассказала порталу Woman.ru стилист Надежда Иванова.

«Оно соответствует трендам начала 2000-х: достаточно пышное, в нем много кружева, и оно такое объемное, что делает фигуру Татьяны — которая невысокого роста — тяжеловесной, приземистой», — оценила выбранное Булановой свадебное платье стилист.

Фото, видео: Telegram / Sveta Bondarchuk; 5-tv.ru

По словам специалиста, наряд певицы не учитывает ни параметры ее фигуры, ни возраст. Также платье знаменитости выбиралось без учета костюма жениха — в результате молодожены выглядели так, будто пришли отдельно друг от друга.

«Слишком девичье платье на даме 50-летнего возраста сморится немножечко комично. Здесь был бы намного уместнее белый костюм или белый смокинг <…> Жених смотрится достаточно гармонично, сдержанно, а образ Татьяны чрезмерен. Поэтому третьей свадьбе я ставлю неудовлетворительную оценку», — резюмировала Надежда Иванова.

Татьяна Буланова вышла замуж 2 июня. Ее избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, который на 19 лет младше артистки. Кстати, за ее плечами еще два брака: в первый раз певица вышла замуж за Николая Тагрина в 1992 году, а во второй — за Владислава Радимова в 2005-м.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что букет на свадьбе Татьяны Булановой поймала Анна Семенович. После этого она поспешила заявить, что выходит замуж.