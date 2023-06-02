Зеленский пожаловался на нехватку комплексов Patriot и ракет к ним

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Глава киевского режима оценил ситуацию с системами ПВО и снарядами для них словами «большой дефицит».

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на нехватку у ВСУ зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и ракет к ним. Заявление он сделал на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом.

«Мы уже видим, без какого количества Patriot нам будет сложно. Наша задача не 70-75% поражения целей, а 100%. Это действительно амбициозная цель, она очень непростая из-за очереди за Patriot. И не только за Patriot, но и за ракетами к ним. Большой дефицит», — пожаловался Зеленский.

Глава киевского режима добавил, что для передачи Киеву комплексов Patriot создается «коалиция» из европейских стран. Правда, пока в нее согласились войти те, у кого нет этой техники.

«Они будут искать. И это очень важно, кто-то из них имеет такие возможности, а кто-то имеет другие возможности — политические, личные отношения со странами, у которых есть соответствующие системы ПВО, кто-то имеет финансы, то или иное влияние», — сказал Зеленский.

Украинская система ПВО до сих пор состоит главным образом из советских зенитных ракетных комплексов. При этом ВСУ почти израсходовали запасы ракет для нее, признавал ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Ситуацию с западными системами ПВО усугубляет их уязвимость для российского оружия. Ранее в Минобороны РФ сообщили о поражении комплекса Patriot ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Стоит такой комплекс примерно один миллиард долларов. Цена каждой ракеты для него — три-четыре миллиона долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить российский «Кинжал».