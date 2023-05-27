Сбивает цели без оператора: военные эксперты назвали преимущества С-350 перед Patriot

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Российский зенитный ракетный комплекс первым в мире в боевых условиях сбил воздушные цели в полностью автоматическом режиме. На что еще способен «Витязь»?

Российский зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» первым в мире сбил воздушные цели в боевых условиях в полностью автоматическом режиме — оператор только наблюдал за работой алгоритмов и не вмешивался в процесс. Чем уникальна эта российская система ПВО и какие у нее преимущества перед американскими Patriot, рассказали военные эксперты.

Режим полного автомата

«Комплекс „Витязь“ в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические (без участия оператора) обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей. Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины», — сообщил источник РИА Новости 24 мая.

Обозреватель EADaily Евгений Даманцев отметил, что это достижение стало результатом эффективной работы радаров. В частности, комплексы могут оснащаться модулями 96Л6-ВП. Этот пост может поднять следящую за небом технику на высоту порядка 17 метров. Для этого машины имеют специальную мачту.

Современное оборудование позволяет «Витязю» работать одновременно и в активном, и в пассивном режимах радиолокации. Этот метод повышает помехозащищенность комплекса, а также увеличивает его возможности по обнаружению целей.

«Повторить феномен, совершенный российскими войсками, которым удалось сбить вражеские самолеты в полностью автоматическом режиме, у Patriot не получится», — заверил «Вечернюю Москву» военный эксперт Василий Дандыкин.

Превосходство по количеству ракет

Комплекс С-350 «Витязь» в три раза превосходит американский Patriot по количеству ракет, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, в этом смысле аналогов ЗРК С-350 на Западе просто не существует. «Витязь» он назвал чем-то «средним между „Буком“ и С-400».

«У С-350 12 ракет, а у американского Patriot одна пусковая установка несет четыре ракеты. Одна батарея С-350 — примерно четыре пусковых установки, то есть 48 снарядов. Весомый залп — справится с массированным ракетным ударом ВСУ в конкретном районе именно из-за большого боекомплекта», — подчеркнул эксперт.

Еще одно преимущество «Витязей», по словам Суконкина, — хранение ракет в специальных транспортно-пусковых контейнерах. Благодаря им время замены боекомплекта удалось значительно сократить.

Наконец, С-350 — более современный зенитный ракетный комплекс, чем Patriot. «Витязь» приняли на вооружение в 2020 году. А американскую систему ПВО эксплуатируют, пусть и с доработками, с 1984-го.

«Patriot, состоящий на вооружении армии США, в ходе СВО на Украине не показал той эффективности, на которую способен российский аналог», — подчеркнул эксперт.

Комплексы Patriot эксплуатируют с 1984 года, что делает их устаревшими. www.globallookpress.com / Jens Büttner

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