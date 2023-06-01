Парадокс санкций: Россия стала больше торговать и создала новый экономический блок
Россия создала новый экономический блок с Китаем, Индией и Турцией благодаря санкциям
Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde
Западные аналитики рассчитывали, что введенные против РФ ограничения приведут к краху национальной экономики. Однако страна быстро адаптировалась к рестрикциям и перешла к росту.
Россия адаптировалась к жизни в условиях западных санкций и создала экономический блок из дружественных стран. Об этом пишет издание EADaily со ссылкой на профессора факультета экономики Университета управления Ниигаты Ивана Целищева.
По его словам, многие государства за пределами Европы сегодня стремятся расширить сотрудничество с Россией. По данным отечественной таможни, объем торговли за 2022 год увеличился на 8% по сравнению с 2021-м. Причем стоимость экспортируемых из России товаров стала больше на 20%, а импортируемых в нее — меньше на 12%.
Заметно вырос объем торговли с дружественными странами — с 45% в 2021 году до 55% в прошлом. Главным образом речь идет о Китае (товарооборот вырос в 1,3 раза), Индии (в три раза) и Турции (в два раза). Россия активно поставляет им нефть и газ, а закупает технику и комплектующие.
В частности, запчасти для автомобилей и самолетов, а также оборудование и материалы для текстильной промышленности.
«Это взаимовыгодные отношения: российская сторона получает доход от увеличения объемов поставок, а импортеры сдерживают рост стоимости энергоносителей и стимулируют свою экономику», — отметил профессор.
Также Россия стала активнее торговать со странами Ближнего Востока — Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Ираном. Укрепляются экономические отношения с государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Казахстаном, Белоруссией, Арменией и Киргизией. Не остается в стороне Азия — в начале 2023 года импортировать российскую нефть начали Индонезия и Гана. Вырос экспорт в Малайзию.
Создание нового экономического блока
В январе Иран подписал соглашение со странами ЕАЭС о свободной торговле. В скором времени вступят в силу аналогичные договоры с Индией, ОАЭ и Египтом. О своем намерении подписать соглашение также заявил Китай. В апреле начались переговоры с Индонезией.
По словам профессора, это указывает на изменение положения России в мировой экономике. Для смягчения ущерба от ухода западных компаний отечественные бизнесмены начинают больше торговать с развивающимися странами. Со временем это изменит структуру мировой экономики.
«В условиях, когда пандемия и украинский кризис пошатнули тенденцию к глобализации и раздробили мировую экономику, важное значение приобретет мощный экономический блок между Россией, Китаем, Индией, Турцией, Ближним Востоком и другими странами», — подытожил Иван Целищев.
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