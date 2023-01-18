Не рой другому яму: глобальная ошибка Байдена позволила России разбогатеть

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Просчет президента США обезоружил Запад в противостоянии с богатой энергоносителями Россией, считает аналитик The Washington Times.

Президент США Джо Байден допустил серьезную ошибку в своей энергетической политике, что позволило России увеличить доходы от продажи нефти и газа. Об этом написал аналитик The Washington Times Дон Риттер.

«Несмотря на частично введенное эмбарго (или, возможно, из-за него), продажи нефти, газа и угля сейчас приносят гораздо больше доходов России, чем в 2021 году. А в 2023 году прогнозируется рост доходов еще на одну треть», — говорится в статье.

Аналитик считает главной ошибкой Джо Байдена отказ от разработки новых месторождений ископаемого топлива. Это оказывает выгодное Москве влияние на стоимость углеводородов.

Так, власти США не инвестируют в бурение новых скважин, не строят новые трубопроводы и заводы по переработке, а также новые порты и отгрузочные сооружения. Вместо всех этих сложностей Джо Байден просто призывает компании увеличить добычу, используя имеющиеся мощности. Тем самым Запад сам себя обезоружил, считает аналитик.

«Одностороннее нефтяное, газовое и угольное энергетическое разоружение — плохая идея в любое время. Но особенно, когда вы противостоите такому богатому энергоносителями и имеющему энергетическое оружие врагу, как Россия. К сожалению, именно это и происходит», — подытожил Дон Риттер.

Как сообщал 5-tv.ru, экспорт нефти из России по морю за прошлую неделю вырос до самого высокого уровня с апреля 2022 года. Среднесуточный объем поставок увеличился на 30% — до 3,8 миллиона баррелей.

Добыча нефти за 2022 год увеличилась на 2% — до 535 миллионов тонн. Высокие цены на газ привели к тому, что его добытчики заплатили в бюджет РФ больше налогов. Примечательно, что все это произошло на фоне беспрецедентных экономических санкций со стороны стран Запада и их союзников.