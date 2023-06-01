Саманта возвращается: Ким Кэтролл появится в продолжении «Секса в большом городе»

Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

Что заставило актрису согласиться на съемки в проекте, от которого она публично отреклась несколько лет назад?

В продолжении «Секса в большом городе» появится актриса Ким Кэтролл, исполнившая роль Саманты Джонс. Об этом пишет газета New York Post.

Ранее создатели сериала не раскрывали информацию об участии артистки в сиквеле. Однако теперь стало известно, что в одном эпизоде она все-таки появится.

Съемки с Кэтролл прошли еще 22 марта в Нью-Йорке — по данным источника, это будет сцена для финальной серии. В ней Саманта будет разговаривать по телефону с Кэрри Брэдшоу.

Ким Кэтролл. Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/John Palmer

Примечательно, что актрисы, играющие этих героинь, долгое время враждовали. По мнению фанатов, причиной изначального отказа Кэтролл от съемок было именно это. Теперь же доподлинно неизвестно, какие отношения между ними сейчас, а также почему звезда поменяла решение.

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Сериал «Секс в большом городе». Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

Изначально артистка говорила, что навсегда рассталась с ролью Саманты и никогда не вернется в «Секс в большом городе». Когда она все же появилась на съемочной площадке, сотрудники шоу были шокированы. Съемки, на которые Кэтролл приехала на внедорожнике с тонированными окнами, проходили в закрытом режиме без посторонних глаз.

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