Помните Саманту из «Секса в большом городе»? Актриса изменилась до неузнаваемости

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Теперь некоторые считают ее «изуродованной руками хирургов».

Звезда культового сериала «Секс в большом городе» Ким Кэтролл всегда утверждала, что не обращалась к услугам пластических хирургов, но с каждым годом вид ее лица говорит об обратном.

В роли Саманты она руководила PR-агентством и с легкостью обзаводилась новыми романами. Телезрители и преданные поклонники навсегда запомнили Кэтролл юной и изящной девушкой с тонким носом, ровными пухлыми губами и лисьим разрезом глаз.

Сейчас ту красавицу в 66-летней звезде узнать достаточно тяжело. Примерно с 2018 года актрису все чаще стали подозревать в пластических операциях и множестве хирургических вмешательств. Правда, еще в далеком 2008-м сама Кэтролл поставила огромную точку по этой теме.

«Я не хочу смотреть в зеркало и не узнавать того, кто смотрит на меня в ответ», — сказала знаменитость, обещая никогда не ложиться под нож.

Также она говорила, что хочет принять естественное старение и с любовью относиться к морщинам на своем лбу, так они «прожили жизнь». Однако теперь нос Кэтролл уже не выглядит таким аккуратным и тонким, губы стали значительно меньше, а форма подбородка существенно изменилась.

Кому-то нравится трансформация артистки, а другие считают ее «изуродованной руками хирургов». Так или иначе, Ким продолжает актерскую карьеру, хотя от съемок в продолжении «Секса в большом городе» она отказалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ким Кэтролл не снялась в продолжении «Секса в большом городе».