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Подготовленные в тайне от общества документы руководство Североатлантического альянса собирается обсудить на саммите в июле.

Руководство НАТО подготовило секретный план на случай возможного военного столкновения с Россией. Его планируется обсудить в ходе саммита в июле, сообщил обозреватель Responsible Statecraft (RS) Йан Дэвис.

«На саммите в Вильнюсе в июле политическим лидерам НАТО будет предложено одобрить тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет подробно описано, как альянс отреагирует на столкновение с Россией», — говорится в материале.

Аналитики Североатлантического альянса составляли план в условиях повышенной секретности, отметил Йан Дэвис. По его словам, для этого они собрались за закрытыми дверями в штаб-квартире военного блока в Брюсселе. Представителей парламентских органов на собрание не приглашали. Независимых экспертов и журналистов — тоже. Таким образом сам факт обсуждений пытались скрыть от публики.

«По мере того, как НАТО становится все более важным игроком в мировых делах после начала конфликта на Украине, отсутствие прозрачности, которое характеризует его процессы долгосрочного военного планирования, представляет серьезную проблему для демократического надзора», — добавил автор статьи.

Упомянутый саммит НАТО пройдет в Вильнюсе в течение двух дней: 11 и 12 июля. Агентство Reuters ранее сообщало, что в столице Литвы руководство Североатлантического альянса планирует утвердить планы по усилению военного присутствия у границ России.

В Кремле неоднократно указывали, что НАТО наращивает силы в Европе и нацелено на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что расширение альянса не способствует усилению безопасности в регионе. При этом Россия готова к диалогу, но не будет игнорировать потенциально опасные для нее действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экономист Джеффри Сакс уличил США в провокациях для развязывания конфликта на Украине.