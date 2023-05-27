«Наследная принцесса» и враг мигрантов: чем известна новый кандидат на пост генсека НАТО

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Francis Joseph Dean/Dean P

Метте Фредериксен избралась депутатом парламента Дании всего в 24 года, а уже в 41 возглавила правительство. Как ей это удалось?

Новым генеральным секретарем НАТО впервые в истории может стать женщина. Газета Politico сообщила со ссылкой на источники, что на этот пост «всерьез рассматривается» кандидатура премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Что о ней известно и почему ею заинтересовался Североатлантический альянс — читайте в материале 5-tv.ru.

Почему именно Метте Фредериксен

www.globallookpress.com / Michele Tantussi

По словам источника Politico, Фредериксен подходит на роль генсека НАТО по нескольким параметрам. Во-первых, альянс хочет видеть своим руководителем человека с опытом работы в качестве главы правительства. Во-вторых, страны-участницы военного блока заинтересованы в кандидате-женщине, поскольку все предыдущие генсеки НАТО были мужчинами.

«Метте Фредериксен действительно серьезно рассматривается рядом крупных союзников», — цитирует своего собеседника газета.

На принятие решения осталось несколько месяцев — срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает в сентябре. Он уже подтвердил свой уход с должности, в которой проработал около девяти лет.

Путь Фредериксен в политику

www.globallookpress.com / Lian Yi

Метте Фредериксен родилась 19 ноября 1977 года на севере Дании — в городе Ольборге. У нее обычная семья: мать работала социальным педагогом, а отец — в типографии. Несмотря на это, в детстве девочка заинтересовалась политикой.

Так, в 14 лет Метте стала членом молодежной организации Социал-демократической партии Дании (СДПД) — одного из старейших политических объединений в стране. В 24 года девушка избралась депутатом Фолькетинга — парламента Дании. В 28 лет стала зампредседателя парламентской фракции.

Одновременно с политической работой Метте училась. В 30 лет Фредериксен окончила бакалавриат Университета Ольборга по специальности «Управление и социальные науки», а еще через два года — магистратуру Копенгагенского университета по направлению «Африканистика».

В этот момент коллеги по СДПД начали называть Фредериксен «наследной принцессой» — ее считали ее наиболее вероятной преемницей Хелле Торнинг-Шмитт, занимавшей посты председателя партии и премьер-министра.

Работа в правительстве

www.globallookpress.com / Tejas Sandhu

Пост зампредседателя фракции СДПД в парламенте Метте покинула в 2011 году. Тогда же она стала министром труда, а затем — министром юстиции. Последний пост политик покинула в 2015 году, когда стала главой СДПД.

Фредериксен запомнилась ужесточением миграционной политики. Она отказалась от практики интеграции мигрантов в датское общество, предпочитая возвращать беженцев в их родные страны.

Также политик боролась с радикализмом. Во-первых, создала механизм для выявления молодежи с экстремистскими взглядами. Во-вторых, центры помощи для боевиков, которые хотят порвать с радикальным исламом.

Эти меры позволили Метте заручиться поддержкой избирателей. В 2019 году она стала премьер-министром. Причем самым молодым в истории Дании — на тот момент ей был всего 41 год. Приоритетами работы на новом посту она объявила увеличение социальных расходов, досрочный выход на пенсию для занятых тяжелым трудом, борьбу с неуплатой налогов и изменением климата.

Новый подход тоже понравился датчанам: на внеочередных выборах в ноябре 2022 года СДПД получила 27,5% голосов, что стало лучшим результатом партии за последние годы. Метте Фредериксен продолжила работу на посту главы правительства.

Отношение к НАТО

www.globallookpress.com / IMAGO Francis Joseph Dean Dean P

На днях премьер-министр Дании публично заявила, что не собирается заменять Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО.

«Я не претендую на другую работу, кроме той, которую выполняю как премьер-министр Дании», — заверила Метта Фредериксен.

Однако это может оказаться уловкой: обычно чиновники не любят обсуждать свои карьерные перспективы до того, как о назначении будет объявлено официально. Также известно, что 5 июня лидер Дании отправится в США на встречу с американским президентом Джо Байденом. Темой беседы станет саммит НАТО в Вильнюсе.