ВСУ в течение часа обстреливали минувшей ночью Шебекино
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
По предварительным данным, пострадали два человека.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь нанесли удар по Шебекино в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, минувшая ночь в городе выдалась напряженная — националисты вели обстрел на протяжении часа.
По предварительным данным, пострадали два человека. Один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии. Второй обратился в медучреждение самостоятельно, врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.
На месте работают оперативные и аварийные службы. Подворовой обход территории будет проводиться в светлое время суток, указал Гладков в своем Telegram-канале.
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Украинские боевики уже несколько ночей подряд терроризирует мирное население Шебекино. Ночью 31 мая они нанесли по населенному пункту массированный удар. К счастью, никто из местных жителей не погиб, однако четверо пострадали.
Известно, что из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области начинают эвакуировать детей в Воронеж. Как указал губернатор региона, в ближайшее время школьники отправятся в детский оздоровительный лагерь «Ландыш».
Ранее 5-tv.ru показывал кадры последствий обстрела пункта временного размещения в Белгородской области со стороны ВСУ.