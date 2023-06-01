ВСУ в течение часа обстреливали минувшей ночью Шебекино

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По предварительным данным, пострадали два человека.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь нанесли удар по Шебекино в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, минувшая ночь в городе выдалась напряженная — националисты вели обстрел на протяжении часа.

По предварительным данным, пострадали два человека. Один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии. Второй обратился в медучреждение самостоятельно, врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

На месте работают оперативные и аварийные службы. Подворовой обход территории будет проводиться в светлое время суток, указал Гладков в своем Telegram-канале.

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Украинские боевики уже несколько ночей подряд терроризирует мирное население Шебекино. Ночью 31 мая они нанесли по населенному пункту массированный удар. К счастью, никто из местных жителей не погиб, однако четверо пострадали.

Известно, что из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области начинают эвакуировать детей в Воронеж. Как указал губернатор региона, в ближайшее время школьники отправятся в детский оздоровительный лагерь «Ландыш».

Ранее 5-tv.ru показывал кадры последствий обстрела пункта временного размещения в Белгородской области со стороны ВСУ.