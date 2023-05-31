«Проснулись от звона стекла»: последствия обстрела Шебекино боевиками ВСУ сняли на видео

Фото, видео: Telegram / Настоящий Гладков; 5-tv.ru

В городе Белгородской области подсчитывают ущерб после прилета снарядов украинских РСЗО.

Минувшей ночью украинские боевики обстреляли город Шебекино в Белгородской области, ранив нескольких человек и нанеся значительный ущерб инфраструктуре и гражданским объектам. Масштабы повреждений оценила корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

«Это сквер на центральной площади Шебекино. Именно сюда ночью прилетел один из снарядов. Вокруг разбросаны осколки, которые еще не успели убрать», — передает военкор с места событий.

Один из украинских снарядов прилетел в здание, где принимали платежи за газ и располагался архитектурный отдел администрации. В результате взрыва сгорела одна из припаркованных рядом машин.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, всего за ночь в результате обстрела в городе сгорели 12 автомобилей — это самый крупный ущерб, понесенный жителями Шебекино. Кроме того, осколки от снарядов украинских РСЗО «Град» выбили окна, посекли фасады и кровли в многоквартирных и частных домах, в школе и двух административных зданиях.

«Самое, конечно, тяжелое, что у нас есть раненые. Слава Богу, что нет убитых. По всему остальному — объемы повреждений, конечно, большие. Большой объем работы...» — отметил Гладков.

Местные жители говорят, что ночью проснулись от грохота взрывов и звона разбитого стекла. Люди поспешили укрыться в ванных комнатах, чтобы не пострадать от осколков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате ночного массированного обстрела Шебекино ранения получили четыре человека, двое из них госпитализированы.