С завода Nissan в Петербурге выйдут две новые модели «Автоваза»

Минпромторг: «Автоваз» запустит производство новых моделей на бывшем заводе Nissan в течение двух лет

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Первый автомобиль сойдет с конвейера в июне 2023 года.

На бывшем заводе Nissan в Петербурге в течение двух лет будет запущено производство двух новых моделей «Автоваза». Соответствующая информация находится в материалах Минпромторга к итоговой коллегии за 2022 год.

В ведомстве отметили, что первый уже анонсированный ранее автомобиль сойдет с конвейера в июне 2023 года. Это будет Lada X-Cross 5. До конца года планируется поставить дилерам до десяти тысяч таких кроссоверов.

«В рамках ПМЭФ АО „Автоваз“ совместно с крупным китайским индустриальным партнером запустит производство на бывшем заводе „Ниссан“ в г. Санкт-Петербург. Первая модель, которая сойдет с конвейера в июне 2023 г. — Lada X-Cross 5. В течение двух лет планируется запуск в производство еще двух моделей», — отмечается в материалах министерства.

Стоимость автомобиля не раскрывается. Также в секрете держатся характеристики машины.

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