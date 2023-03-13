«АвтоВАЗ» и УАЗ начали заново оснащать модели системой ABS

Фото: www.globallookpress.com / MIT Russia

Выпуск модели Lada Vesta NG возобновился в Тольятти в начале марта.

Ключевые производители легковых машин «АвтоВАЗ» и УАЗ снова стали оборудовать некоторые модели антиблокировочной системой тормозов (ABS).

«УАЗ начал выпускать внедорожники „Патриот“ с антиблокировочной системой тормозов и моторами повышенного с Евро-2 до Евро-5 класса», — сообщают дилеры.

Автомобили 2023 года представлены в двух комплектациях — «Base Икар» и «Base Икар пакет Limited.

УАЗ получили антиблокирвочоное оснащение китайской фирмы AGP вместо ABS фирмы Bosch. Помимо «Патриота», такая ABS устанавливается на модели «Пикап» и «Профи».

На данный момент «АвтоВАЗ» оснащает системой ABS только модель Lada Vesta NG. Выпуск этой модели возобновился в Тольятти в начале марта.

Прежде была информация, что в начале 2023 года импорт подержанных машин в Россию вырос почти в три раза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что длинная пробка собралась на Киевском шоссе из-за ДТП с фурой и автовозом. Поток движения в сторону Москвы парализован. Большегрузы перегородили все полосы движения.