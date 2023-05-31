Сенатор Грэм заявил, что обсуждал с Зеленским контрнаступление ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

Американский политик пообещал главе киевского режима сделать все, чтобы Украина получила «оружие и технологии для завершения работы».

Член Сената США Линдси Грэм во время визита в Киев обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским планы контрнаступления украинских войск. Об этом сенатор сообщил изданию Politico.

«В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы украинцами», — заявил Грэм.

На Украине предупредили Зеленского о риске потерять Славянск и Краматорск

Он уточнил, что ему выдали подробный разбор планов контрнаступления. Сенатор со своей стороны пообещал главе киевского режима сделать все от него зависящее, «чтобы Украина получила пакет оружия и технологий для завершения работы».

На днях МВД РФ объявило Грэма в розыск. Причиной стало его заявление в Киеве о том, что «русские на Украине умирают», и это «самые удачные инвестиции» США, чем когда бы то ни было. Позднее выяснилось, что пресс-служба украинского президента сфабриковала скандальное заявление Грэма, вырвав из контекста две несвязанные друг с другом фразы.

Однако сенатор вместо объяснений заявил, что он рад тому, что его «приверженность Украине вызывает гнев Москвы». По словам Грэма, он готов носить ордер, выданный на его арест, как «знак почета».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сенатор Линдси Грэм призвал поставить еще больше оружия Киеву, в том числе ракеты большей дальности.