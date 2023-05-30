На Украине предупреди Зеленского о риске потерять Славянск и Краматорск при контрнаступлении

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Спешка украинского лидера с контратакой обнажает проблему слабой обороны страны и грозит лишь новыми потерями.

Президент Украины Владимир Зеленский спешит начать контрнаступление, хотя в данный момент важнее укреплять оборону страны. Позиция главы киевского режима сейчас грозит только новыми потерями в плане территорий, об успешной атаке фантазировать — слишком смело. Такое мнение в интервью телеканалу украинскому телеканалу «Прямой» высказал генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

Офицер полагает, что после освобождения Артемовска российские бойцы будут двигаться дальше — в сторону городов Славянск и Краматорск. Эти населенные пункты, по прогнозам Кривоноса, вскоре могут также оказаться под контролем войск РФ. По крайней мере, Москва обладает всеми необходимыми ресурсами для достижения этой цели. А ВСУ тем временем не хватает оружия.

«Мы постоянно говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом надо понимать, что важно готовиться к следующему наступлению (со стороны России. — Прим. ред.)», — сказал Кривонос.

Как сообщил прежде корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин, потерявшие контроль над Артемовском украинские националисты все еще пытаются пробиться с его флангов за счет беспилотников. Тремя днями ранее экс-депутат и генпрокурор Украины Юрий Луценко признал, что город полностью контролируют российские военные (об освобождении стало известно 20 мая), и дальнейшее сопротивление не имеет смысла для Киева.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ второй раз за день обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО).