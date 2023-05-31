Случайность или халатность? Что стало причиной обрушения трибун в Ростове-на-Дону

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Всего пострадали, по последним данным, 26 человек, среди которых 15 детей.

В Ростове-на-Дону следователи выясняют причины трагедии во время футбольного матча. От сильного ветра опрокинулись трибуны, на которых прятались от непогоды не только зрители, но и участники соревнований. А это преимущественно школьники. В итоге у многих тяжелые травмы. Кроме того, погибла мама одного из участников, приехавшая поболеть за сына. По одной из версий, металлические конструкции даже не были никак закреплены. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Бориса Корягина.

Всего пострадали, по последним данным, 26 человек, среди которых 15 детей. Одну женщину спасти не удалось.

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Все произошло во время футбольного турнира детских команд. Погода, говорят очевидцы, изменилась как по щелчку пальцев. Людей буквально сбивало с ног. Сносило все, что плохо закреплено.

«Это был турнир обычный, детский. Матч за третье место, часовая игра, но резко испортилась погода ничего не предвещало», — рассказывает очевидец.

30 человек — футболисты, тренеры, судья и зрители. Все забежали на трибуны прятаться от дождя, и в этот момент они взмыли в воздух.

«Сначала сносит другую трибуну, потом нашу, кое-как я чудом выжил там. Я сразу встал, побежал. Вижу людям надо помогать», — рассказывает пострадавший.

Марина привезла своих детей на тренировку за считанные минуты до удара стихии. Говорит, повезло, что беседку, под которой она пряталась не вырвало из земли.

«Сразу забежала сюда, был внезапный порыв ветра, я тоже засняла, как все эти штуки начали двигаться. Я туда спряталась. Но много детей бежало оттуда, с той стороны. Страшно было так», — рассказывает Марина.

Как выяснилось, многотонные трибуны из металлопрофиля никто никак не закреплял.

«Трибуна приобретена в 12-м году в рамках в рамках возведения этого футбольного поля. Она передвижная, переносная трибуна, изготовлена в соответствии со всеми ГОСТами, имеется сертификат», — рассказывает министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Жителям Ростова утром приходили сообщения об ухудшении погодных условий. Правда, несмотря на предупреждения МЧС, матч решили провести. Но больше вопросов у следователей будет к тем, кто устанавливал эти трибуны. По нашим данным, директора фирмы уже разыскивают. А тем временем, двое детей остаются в тяжелом состоянии. Еще один — в крайне тяжелом, за его жизнь борются врачи.